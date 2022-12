Wehen Wiesbaden kassiert Niederlage bei Kaiserslautern

Nach dem Seitenwechsel wurde, wie in solchen Vorbereitungspartien üblich, kräftig durchgewechselt. Der FCK tauschte acht Mal, die Hessen sieben Mal. Bei den Gästen kam unter anderem der jüngst verpflichtete Torwart Mohamed Amsif für Lyska rein – für den 33-Jährigen war es das erste Spiel im Trikot des SVWW. Nach gut einer Stunde musste Amsif dann allerdings hinter sich greifen, die Roten Teufel gingen durch den zur Pause eingewechselten U19-Akteuer Lucas Leibrock 1:0 in Führung (61.), kurze Zeit später packte in der 70. Minute dann Hercher das 2:0 für den FCK drauf. Für den SVWW steht vor der Weihnachtspause (24. bis 26. Dezember) nun noch die Testpartie gegen den Ligakonkurrenten Waldhof Mannheim am 21. Dezember (14 Uhr) auf dem Halberg an.