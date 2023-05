Wehen Wiesbaden spielt in der Relegation gegen Bielefeld

Die Bielefelder unterlagen am letzten Zweitliga-Spieltag 0:4 (0:2) beim 1. FC Magdeburg. Damit schaffte es die Arminia - die in der vergangenen Saison noch in der Bundesliga gespielt hatten - nicht, den drittletzten Platz in der 2. Liga noch auf den letzten Drücker zu verlassen. Während der SVWW die Aufgabe hat, das Drama vom vergangenen Samstag abzuschütteln, als sich die Hessen schon in der 2. Bundesliga wähnten, ehe der VfL Osnabrück in der Nachspielzeit das Spiel gegen Borussia Dortmund II drehte und dem SVWW den Aufstieg entriss.