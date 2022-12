SVWW verlängert mit Trainer Kauczinski

Der gebürtige Gelsenkirchener stand seit November 2021 in bislang 41 Pflichtspielen der Rot-Schwarzen an der Seitenlinie. „Im vergangenen Jahr haben wir gemeinsam eine stabile Grundlage geschaffen, welche auf Vertrauen und nach vorn gerichteter, konstruktiver Zusammenarbeit fundiert. Wir sind davon überzeugt, dass wir in dieser Konstellation unsere gesteckten Ziele erreichen können“, so Nico Schäfer, Sprecher der Geschäftsführung beim SVWW.