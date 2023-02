Wehen Wiesbaden verlängert Vertrag mit Leistungsträger

„Emanuel ist ein spielintelligenter und zweikampfstarker Fußballer, der für seine Gegenspieler nur schwer zu bespielen ist. Außerdem bringt er viel Erfahrung mit und verleiht unserer Mannschaft ein hohes Maß an Stabilität“, sagt Paul Fernie, Sportlicher Leiter beim SVWW. „Wir haben in unserer Mannschaft eine gute Mischung bei unseren Mittelfeldspielern und da ist Emanuel ein wichtiger Faktor. Deshalb sind wir sehr froh, dass der Vertrag mit ihm um zwei weitere Jahre verlängert werden konnte.“ In dieser Spielzeit stand Taffertshofer bislang in 20 Partien auf dem Platz, teilt sich die Spielzeit im zentralen Mittelfeld in der Regel mit Bjarke Jacobsen und Robin Heußer auf. Am Samstag (14 Uhr) steht für den SVWW nun das Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück an.