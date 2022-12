Wieder ein wilder Ritt: FCK gegen Darmstadt 3:3

Der Favorit aus Darmstadt kam nach zehn Minuten aber auch schrittweise besser in die Partie. Fabian Holland setzte einen ersten Warnschuss über das FCK-Tor (16.), ansonsten zeigten die Gäste oft gute Spielzüge, die die Abwehr der Roten Teufel aber kompromisslos verteidigen konnte. Beispielsweise als der quirlige Braydon Manu über rechts an die Grundlinie kam und in der Mitte FCK-Verteidiger Boris Tomiak den entscheidenden Moment vor dem einschussbereiten Phillip Tietz klären konnte (22.). Auf der Gegenseite hätten dann die Pfälzer in Führung gehen können – oder gar müssen. Philipp Klement legte einen Ball herrlich in den freien Raum, wo Philipp Hercher frei auf Schuhen zulaufen konnte, dann aber ziemlich genau auf den Keeper zielte und das möglich 1:0 liegen ließ (24.).