Wilde Fahrt am Betzenberg: FCK erkämpft sich Unentschieden

Auch seine Formation änderte der Trainer, brachte mit Neuzugang Robin Bormuth einen dritten Innenverteidiger, stellte auf Dreierkette um. Es funktionierte. Schnell besorgte Philipp Hercher das 3:3 (47.), die Partie war nun wieder offen und absolut ausgeglichen. In der Folge profitierten die Pfälzer dann vom VAR, der nachträglich ein Foulspiel an Philipp Klement, der wenige Tage nach seinem Wechsel in die Pfalz direkt in der Startelf stand, als strafbar. Mike Wunderlich verwandelte den Elfmeter zum 4:3 (66.). "Eine strittige Entscheidung", fand Magdeburgs Trainer Titz, der sich jedoch mehr über eine andere Szene ärgerte, als ein Handspiel von Jean Zimmer im FCK-Strafraum eben nicht vom VAR geahndet wurde. Glück für den FCK. Das letzte Wort hatte aber dennoch der Gegner. Nach einem abgewehrten Schuss von Jason Ceka prallte der Ball an Tomiaks Rücken und von dort ins eigene Tor. Ein kurioses Eigentor, das letztlich den Sieg kostete. "Der wäre aber auch nicht verdient gewesen", fand Dirk Schuster, der mit dem 4:4 letztlich gut leben kann. Bei aller Kritik an dem taktischen Fehlverhalten, besonders im ersten Durchgang, lobte der Coach aber den Charakter der Mannschaft. Wieder hat sein Team auf einen Rückstand gut reagiert, sich in ein Spiel zurückgekämpft.