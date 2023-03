Zwei Halbzeiten wie Tag und Nacht: FCK dreht Spiel in Fürth

Die erste Halbzeit gehörte aber größtenteils den Fürthern, die richtig gut ins Spiel kamen, während die Roten Teufel zu viele Fehler machten, gedanklich und auch physisch viel zu langsam waren. Die Quittung war eine ganze Reihe von Großchancen, von denen die Gastgeber allerdings nur eine einzige nutzen konnten. Während Simon Asta nach drei Minuten noch am Außennetz scheiterte, war es dann nach 13 Minuten Tobias Raschl, der das Kleeblatt in Führung brachte. Zuvor war der auffällige Armindo Sieb zu unbedrängt und konnte den Torschütze gut in Szene setzen. Sieb war es dann auch, der Luthe zur ersten Glanztat zwang (20.). Wenig später lud der nächste Fehlpass der Roten Teufel dann Dickson Abiama ein, der aber verfrüht abschloss und ebenfalls an Luthe scheiterte (26.). Der FCK wackelte nun gewaltig, hatte großes Glück, nicht höher in Rückstand zu geraten. Branimir Hrgota schoß aus kurzer Distanz drüber (32.), Asta traf nach einer Ecke aus der Distanz nur den Pfosten (33.). Dann war es wieder Hrgota, der nach Ballverlust der Pfälzer Luthe zu einer Parade zwang (39.). Sieb vergab dann kurz vor der Pause die vorerst letzte Gelegenheit (43.) - und beim FCK sehnte man sich wohl schon der Halbzeit entgegen. Doch stattdessen meldeten die Gäste selbst erstmals Gefahr bei den Fürthern an. Fast aus dem Nichts hatte Terrence Boyd eine Chance, den Nachschuss von Redondo rettete Fürhts Asta auf der Linie (44.), wenig später feuerte Marlon Ritter einen Freistoß an den Pfosten (45.).