Hradecky glaubt an Leverkusener „Hexenkessel“

Diese Aussage steht am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) beim Halbfinal-Rückspiel der Europa League gegen die AS Rom vor einer kritischen Überprüfung. Als „Hexenkessel“ war die BayArena im Vergleich zu manch anderem Fußballstadion bisher nicht berühmt. Doch es ist zumindest logisch, was Hradecky meint. Zum einen bezieht sich der 33-Jährige darauf, dass in Rom abseits des Spektakels vor dem Spiel und beim Siegtor wenig gesungen wurde - wie in Italien üblich. Zum anderen haben sich unter Trainer Xabi Alonso in Leverkusen tatsächlich ein Hype und eine Euphorie entwickelt wie seit Jahren nicht.