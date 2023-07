Alexandra Popp & Co.: Hunde-Freundinnen, Spaß- und Pechvogel

Merle Frohms (28/VfL Wolfsburg): Unumstrittene Stammkeeperin, obwohl ihre Konkurrentin Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea ebenfalls weltklasse ist. Bei der EM trat die in Celle geborene BWL-Studentin aus dem langen Schatten von Almuth Schult. In den vergangenen Monaten in ganz starker Form: sprunggewaltig, stark im Eins gegen Eins und in der Spieleröffnung. Und inzwischen auch lautstark auf dem Platz. Sie habe jetzt „ein anderes Selbstverständnis“, sagt Frohms.