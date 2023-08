Angerer für Verbleib von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg

Die DFB-Elf war durch ein 1:1 am Donnerstag gegen Südkorea bereits in der Gruppenphase der WM in Australien und Neuseeland ausgeschieden. „Erstmal bin ich natürlich geschockt. Also es sind ja schon viele Überraschungen während des Turniers passiert, aber dass Deutschland ausscheidet, hat mich am allermeisten überrascht“, sagte die zweimalige Weltmeisterin, die vor Kurzschlusshandlungen warnte. Dennoch müsse sich jetzt jede einzelne Spielerin hinterfragen.