ARD-Frauenfußballexpertin Nia Künzer: „Ich war eher hilflos.“

Lange war unklar, ob ARD und ZDF überhaupt die Weltmeisterschaft der Frauen übertragen. Wie haben Sie das als ARD-Expertin und Weltmeisterin gesehen? Waren Sie enttäuscht?

Ich war eher hilflos. Ich habe das genauso verfolgt wie alle anderen und hatte auch genau die gleichen Informationen. Das Turnier ist zum ersten Mal alleine vermarktet, aber meiner Meinung nach, zu spät ausgeschrieben worden. Einerseits zieht die Fifa mittlerweile auch daraus ein wirtschaftliches Potenzial. Natürlich möchten sie auch die Frauen fördern. Sie hätten aber durchaus mit dem Gewinn in der Vergangenheit auch die Möglichkeit gehabt, den Frauenfußball zu fördern. Was mich sprachlos gemacht hat, war, wie lange das gedauert hat, wie kurzfristig es dann doch vergeben wurde und erst dann Klarheit herrschte. Von meinem inneren Gefühl her bin ich davon ausgegangen, dass es letztendlich zu einer Einigung kommt, ohne mehr zu Wissen als alle anderen. Für mich war das einfach undenkbar, dass es anders kommen könnte. Nichtsdestotrotz ist es sehr ungünstig, so eine Entscheidung kurzfristig zu treffen. Letztendlich kann man sagen, dass es einerseits unsäglich ist, aber andererseits hat das natürlich die WM, ohne dass es um sportliche Belange ging, nochmal in den Fokus gerückt. Wenn man überhaupt etwas Positives daraus ziehen kann. Es ist nicht so, dass man sagen kann, dass alle Beteiligten einen Riesen-Job gemacht haben. Das muss in Zukunft anders laufen.