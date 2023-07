ARD und ZDF übertragen Fußball-WM der Frauen

Das Turnier bis zum 20. August ist die erste Frauenfußball-WM in der südlichen Hemisphäre und der Asien-Pazifik-Region. Das Erste überträgt am 20. Juli ab 8 Uhr die Eröffnungsfeier in Auckland sowie das anschließende Spiel zwischen Neuseeland und Norwegen. Vier Tage später trifft das deutsche Team in Melbourne auf Marokko (10.30 Uhr im ZDF), am 30. Juli in Sydney auf Kolumbien (11.30 Uhr, ARD) und zum Abschluss der Vorrunde am 3. August (12 Uhr, ZDF) in Brisbane auf Südkorea.