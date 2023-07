Ausrüster: Hohe Nachfrage nach Trikots der DFB-Frauen

Der Deutsche Fußball-Bund hat vor knapp einem Jahr das gemeinsame Heimtrikot für alle Nationalmannschaften vorgestellt, mit dem die Männer im Winter schon bei der WM in Katar gespielt hatten. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg startet am Montag in Melbourne gegen Marokko (10.30 Uhr MESZ/ZDF) ins Turnier.