Australien bei Heim-WM weiter - Olympiasieger Kanada raus

Party hier, tiefe Trauer dort: Bei den Spielerinnen von Co-Gastgeber Neuseeland waren am Tag zuvor Tränen geflossen. Nach einem 0:0 gegen die Schweiz stand das WM-Aus in der Vorrunde fest. „Ich bin ehrlich gesagt sehr enttäuscht, ich bin ziemlich traurig“, sagte Mittelfeldspielern Katie Bowen in einem in den sozialen Medien veröffentlichten Video, „aber ich bin so stolz auf das Team, stolz auf die Mannschaft.“ Auch Stürmerin Jacqui Hand zeigte sich „untröstlich“.