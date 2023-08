Australien feiert Matildas: „Absolut atemraubende Ladies“

Nach einem nervenaufreibenden Rekord-Elfmeterschießen mit insgesamt 20 Akteurinnen am Samstag gegen Frankreich (7:6) fordert das Team um Chelsea-Profi Kerr nun am Mittwoch (12.00 Uhr MESZ/ARD) in Sydney Europameister England. Bei der Pressekonferenz nach dem Viertelfinale brach eine Reporterin sogar in Tränen aus, als sie Tony Gustafsson fragte, ob er wisse, dass sein Team ein ganzes Land glücklich gemacht habe. „Du bringst mich jetzt auch zum Weinen“, sagte Australiens Coach und musste sich erst mal kurz sammeln.