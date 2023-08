Australien feiert Sam Kerr - „Nachtreten“ erregt England

„Wieder auf dem Platz zu stehen, war eine große Erleichterung. Ich bin sehr stolz auf das Team“, sagte Superstar Kerr in der ARD nach dem 2:0 (1:0) im WM-Achtelfinale gegen Dänemark. „Wir haben einen großen Traum, aber wir gehen ein Spiel nach dem anderen an.“ Im Viertelfinale treffen die Matildas am Samstag (9.00 Uhr MESZ) in Brisbane auf Frankreich oder Marokko, die an diesem Dienstag in Adelaide ums Weiterkommen spielen (13.00 Uhr MESZ/ZDF).