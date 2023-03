Bayern-Frauen gegen Arsenal: „Chancen stehen gut“

Die deutschen Vizemeisterinnen hoffen in der Allianz Arena auf über 20.000 Zuschauer. Im Gruppenspiel im Dezember beim 3:1 gegen den FC Barcelona waren 24.000 Fans gekommen - so viele wie noch nie. In der vergangenen Saison war der deutsche Vizemeister in der Runde der letzten Acht an Paris Saint-Germain gescheitert.