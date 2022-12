Bayern-Fußballerinnen im Viertelfinale der Champions League

Bayerns brasilianische Verteidigerin Tainara (38.) hatte das Team von der Isar in Führung geköpft. Sydney Lohmann (66.), Georgia Stanway (73.) und Julia Landenberger (90.) legten in einer nach der Pause einseitigen Partie nach. „Ich bin wirklich stolz darauf, was die Mädels bislang in der gesamten ersten Saisonhälfte gezeigt haben“, lobte Trainer Alexander Straus.