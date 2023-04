Bayern und Wolfsburg geben sich im Titelkampf keine Blöße

Joker Rebecka Blomqvist (78./90. und 90.+3 Minute), Ewa Pajor (47./82.), DFB-Kapitänin Alexandra Popp (11./43.), und Tabea Waßmuth (40.) erzielten die Treffer für die Wolfsburgerinnen, die weiter einen Punkt hinter München liegen. Vize-Europameisterin Lena Lattwein musste bereits nach wenigen Minuten wegen einer Schulterverletzung vom Platz. Sie zog sich nach Clubangaben einen Schlüsselbeinbruch zu und fällt für die Länderspiele in den Niederlanden am Karfreitag und gegen Brasilien am 11. April in Nürnberg aus.