Bayern vor Meistertitel: „Je früher, desto besser“

München (dpa) - . Die Fußballerinnen vom FC Bayern München wollen die deutsche Meisterschaft am liebsten schon am Wochenende perfekt machen. Das Ziel sei es, sich den Titel am vorletzten Spieltag am Samstag im Auswärtsspiel bei Bayer 04 Leverkusen zu sichern, sagte Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil. „Je früher, desto besser.“