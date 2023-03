Brasilien will sich für Frauenfußball-WM 2027 bewerben

Am Mittwoch war die Trophäe auf dem legendären Corcovado-Berg mit der Christus-Statue in Rio de Janeiro gezeigt worden. Der Generalsekretär des brasilianischen Fußballverbandes, Alcino Reis, betonte dabei, dass die Präsenz der Trophäe im Land das Interesse Brasiliens an der Ausrichtung der Frauen-WM 2027 stärke.