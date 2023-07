Bundestrainerin schwärmt: „Dieser Sport ist großartig“

Die gebürtige Duisburgerin hat zwischen 1984 und 2000 insgesamt 125 Länderspiele für die DFB-Auswahl bestritten. Sie war schon beim ersten WM-Turnier 1991 in China dabei und 1995 in Schweden Vize-Weltmeisterin. Als Trainerin führte sie 2015 die Schweiz erstmals zu einer WM. 2019 schied sie als Verantwortliche des deutschen Teams im Viertelfinale gegen Schweden aus. In Australien und Neuseeland gehören die DFB-Frauen zu den Favoriten.