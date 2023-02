Bundestrainerin Voss-Tecklenburg verteidigt WM-Quartier

Die DFB-Spielerinnen schlagen ihr Basecamp Mitte Juli in Wyong, etwa 90 Kilometer nördlich von Sydney auf. In der Vorrunde treffen die Vize-Europameisterinnen am 24. Juli in Melbourne auf Marokko, am 30. Juli in Sydney auf Kolumbien und am 3. August in Brisbane auf Südkorea. Um die möglicherweise stundenlange Autofahrt zum Flughafen Sydney quer durch die Metropole zu vermeiden, fliegen sie vom nahe gelegenen Newcastle aus nach Melbourne und Brisbane.