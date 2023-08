Bundestrainerin zu WM-Rückschlag: „Keine Sachen schönreden“

Sydney (dpa) - . Bei der Aufarbeitung der Pleite der deutschen Fußballerinnen gegen Kolumbien im zweiten Gruppenspiel will Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg „als Vorbild vornweg gehen“. Die 55-Jährige bemühte sich nach dem 1:2 (0:0) des Turnierfavoriten bei der Weltmeisterschaft in Australien am Sonntagabend (Ortszeit) in Sydney um Gelassenheit, übte aber auch deutliche Kritik.