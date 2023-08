Clubs trotz WM-Aus optimistisch - nur ein „Dämpfer“?

Berlin (dpa) - . Vor gut elf Monaten war die Fußball-Welt für Martina Voss-Tecklenburg noch in Ordnung. Die Bundestrainerin hatte die DFB-Auswahl gerade bis ins EM-Finale geführt, in der Bundesliga wurde das Auftaktspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern in der großen Arena der Hessen geplant.