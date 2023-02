Däbritz zurück im Nationalteam: Freude war „riesig“

Die Fränkin von Olympique Lyon hatte zuletzt beim 2:1-Sieg im Oktober in Dresden gegen Frankreich gefehlt, gehörte aber bei der EM 2022 in England zur Stammelf. „Ich wurde am Sprunggelenk operiert. Meine Bänder wurden quasi neu gemacht und geflickt - gestrafft, so kann man auch sagen“, erklärte Däbritz im Trainingslager der DFB-Fußballerinnen am Mittwoch in Marbella.