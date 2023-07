Deutsche U19-Juniorinnen verlieren EM-Finale

Die bis dahin beste Chance vergab nach dem Wechsel Alara Sehitler, die den Ball freistehend am Tor vorbeispitzelte (50.). Kurz darauf scheiterte erneut Kett aus guter Position an Torhüterin Txell Font (52.). Das nun mutigere deutsche Team drängte auf die Führung, hatte jedoch Glück, dass Lucía Corrales bei einem Konter den Ball in der 89. Minute nur an den Pfosten schob. In der Verlängerung gab es trotz aller Bemühungen auf beiden Seiten kaum zwingende Szenen, so dass die Entscheidung erst im Elfmeterschießen fiel.