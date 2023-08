DFB appelliert an Bayern und Liga: „Hand in Hand arbeiten“

„Ein vertrautes Miteinander ist sehr, sehr entscheidend. Wir müssen in Zukunft Hand in Hand arbeiten, weil es sonst keinen Erfolg für die Nationalmannschaft gibt“, sagte Joti Chatzialexiou, Leiter des Nationalteams beim Deutschen Fußball-Bund, bei einer Pressekonferenz in Wyong vor der Abreise der deutschen Auswahl.