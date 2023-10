DFB-Frauen für Interimscoach Hrubesch „Herzensangelegenheit“

Hrubesch wird am 27. Oktober in Sinsheim gegen Wales und am 31. Oktober in Island erstmals wieder auf der Bank der Vize-Europameisterinnen sitzen. Dabei steht das DFB-Team nach der Auftaktniederlage in der Nations League in Dänemark trotz des 4:0-Sieges kürzlich gegen Island unter Druck. „Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit mit dem Team. Wir werden zusammen versuchen, uns in den verbliebenen Spielen der Nations League eine gute Ausgangsposition für die Olympia-Qualifikation zu erarbeiten“, sagte Hrubesch. Er war 2009 mit den U21-Männern Europameister und holte mit ihnen 2016 Olympia-Silber.