DFB-Frauen in Duisburg gegen Schweden

Duisburg (dpa) - . Mit Schweden verbinden die deutschen Fußballerinnen eine Erinnerung, die Martina Voss-Tecklenburg „lieber verdrängt“. Bei ihrer ersten Weltmeisterschaft als Bundestrainerin scheiterte die DFB-Auswahl bei der WM 2019 in Frankreich im Viertelfinale an den Skandinavierinnen. An diesem Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) treffen die beiden Weltklasse-Teams nun in Duisburg in einem Test-Länderspiel aufeinander. „Ich hoffe noch, dass morgen wieder über 26.000 kommen“, sagte Voss-Tecklenburg bei der Abschlusspressekonferenz am Montagabend.