DFB-Frauen in Nürnberg: Marozsan-Abschied gegen Brasilien

Marozsan hatte sich vor einem Jahr beim 2:3 in der WM-Qualifikation in Serbien einen Kreuzbandriss zugezogen und damit die EM in England verpasst. „Mein Knie ist leider nicht mehr das, was es war. Auch wenn ich im Verein alle Einheiten absolviere, alle Spiele. Ich muss viel dafür machen, damit es auch so möglich ist“, sagt sie. „Es zwickt immer mal wieder. Das macht nur noch halb so viel Spaß, das muss ich zugeben.“