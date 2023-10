DFB-Frauen suchen auf Island „die letzte Konsequenz“

Ein Blick auf die Tabelle bestätigt die Einschätzung des 72-Jährigen: Das DFB-Team ist weiterhin Gruppenzweiter hinter Dänemark, nur der Gruppensieg wahrt die Chance auf die Teilnahme an den Sommerspielen 2024 in Paris. Auf Island hatten die Däninnen zuletzt einen mühevollen 1:0-Sieg erkämpft. Bei den deutschen Frauen will auch deshalb niemand den Gegner unterschätzen, der beim Hinspiel in Bochum (4:0) keine allzu hohe Hürde darstellte.