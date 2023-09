DFB-Frauen um Popp trainieren vor knapp 1000 Fans

Die 45-Jährige vertritt die erkrankte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bei den beiden ersten Spielen in der Nations League, wo es um die Olympia-Qualifikation geht. Die Vize-Europameisterinnen starten an diesem Freitag (18.00 Uhr/ARD) in Viborg gegen Dänemark in den neuen Wettbewerb. Am 26. September (18.15 Uhr/ZDF) steht die Partie in Bochum gegen Island an. Weiterer Gegner in der Gruppe 3 der Liga A ist Wales. Nur die Gruppenersten kommen in die Endrunde, wo zwei Olympia-Plätze für Paris 2024 ausgespielt werden.