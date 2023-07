DFB-Frauen vor WM-Auftakt: „Die Menschen emotionalisieren“

Voss-Tecklenburg erwartet gegen Marokko ein „enges Spiel. Wenn man den Auftakt dieser WM gesehen hat, trifft genau das ein, was wir gesagt haben: Die ganze Welt im Frauenfußball ist enger zusammengerückt.“ Nach dem Start gegen den Weltranglisten-72. geht es am 30. Juli in Sydney gegen Kolumbien und am 3. Juli gegen Südkorea. Bereits im Achtelfinale droht der DFB-Auswahl ein Hochkaräter wie Brasilien oder Frankreich.