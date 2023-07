DFB-Gegner Kolumbien mit Startsieg - Norwegen droht Aus

Die 18 Jahre alte Offensivspielerin Caicedo, die bereits eine Krebserkrankung überstanden hat, überzeugte mit Tempo und Technik. Bei ihrem Tor profitierte sie von einem Fehler von Torhüterin Yoon Younggeul, die den haltbaren Schuss über die Fäuste ins Netz rutschen ließ. Kolumbien ist am Sonntag (11.30 Uhr MESZ/ARD) in Sydney nächster Gegner der DFB-Auswahl. Die in der 78. Minute eingewechselte Südkoreanerin Casey Phair ist mit nur 16 Jahren und 26 Tagen nun die jüngste Spielerin in der WM-Geschichte.