DFB-Manager Chatzialexiou: Südkorea-Spiel wird „Kopfsache“

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg muss nach der 1:2-Niederlage gegen Kolumbien in Sydney um den Achtelfinal-Einzug bangen. „Jetzt stehen wir etwas mit dem Rücken zur Wand. Aber trotzdem bleiben wir bei uns und werden weiterhin keine Zweifel aufkommen lassen, dass wir das Spiel gegen Südkorea dann auch gewinnen“, sagte Chatzialexiou vor dem Vorrundenabschluss am Donnerstag (12.00 Uhr MESZ/ZDF) in Brisbane gegen die Asiatinnen.