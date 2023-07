DFB-Manager: WM-Spielerinnen „auf hohem technischem Niveau“

„Die Spiele waren fast immer sehr, sehr eng, auf sehr, sehr gutem Niveau“, sagte der Leiter Nationalmannschaften beim DFB bei einer Medienrunde in Wyong. „Daran sieht man, dass kleinere Nationen auch athletischer geworden sind. Viele können gut verteidigen. Vielleicht sind sie in der Offensive noch nicht so stark und haben vielleicht noch nicht diese Unterschiedsspielerinnen.“