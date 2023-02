DFB-Managerin über Frauenfußball: „Türen gehen auf“

Auch innerhalb des Verbandes - im DFB-Präsidium sitzen mittlerweile vier Frauen - erlebt Fitschen nach eigener Aussage große Unterstützung: „Es ist zu spüren, dass das gesamte Präsidium den Frauenfußball fördern und voranbringen will.“ Man könne jetzt davon sprechen, „dass der Boom nachhaltig ist. Ich glaube, dass dies damit zusammenhängt, dass die Spielerinnen so nahbar sind und sie so gut dargestellt wurden. Und ganz grundsätzlich gilt, dass wir ein Umdenken in unserer Gesellschaft erleben. Die Akzeptanz von Frauen und für die Anliegen der Frauen ist in verschiedenen Bereichen so hoch wie nie.“