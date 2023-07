DFB würde „auf die Knie“ gehen - damit Popp nicht aufhört

Popp hatte beim 6:0-Auftaktsieg gegen Marokko in Melbourne die ersten beiden Tore für das deutsche Team per Kopf erzielt. In 129 Länderspielen traf sie bereits 64 Mal. Erstmals kam sie 2010 gegen Nordkorea in der deutschen Auswahl zum Einsatz. Weltmeisterin war Popp noch nie, aber 2016 Olympiasiegerin und im vergangenen Jahr EM-Zweite. Mit sechs Toren stieg sie in England zum deutschen Star auf.