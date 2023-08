Die Rolle der Indigenen bei der WM

Sydney (dpa) - . In der langen Karriere von Kyah Simon wäre dieser Moment einer der schönsten. Wenn Australiens Fußballerinnen am Montag (12.30 Uhr/ARD) im Achtelfinale der Heim-WM auf Dänemark treffen, könnte die 32-Jährige in Sydney nach monatelanger Verletzungspause erstmals in diesem auch für ihre Familie so speziellen Turnier auf dem Rasen stehen.