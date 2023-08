„Durchbruch geschafft“: Frankreich freut sich auf Gastgeber

Wesentlich knapper gestalteten die favorisierten Kolumbianerinnen ihr Achtelfinale gegen Jamaika. 1:0 (0:0) hieß es nach einem hart umkämpften Spiel, das wenig fußballerische Klasse bot. Am Ende reichte den Cafeteras vor 27.706 Zuschauerinnen und Zuschauern in Melbourne ein Tor von Kapitänin Catalina Usme in der 51. Minute zum erstmaligen Einzug in ein WM-Viertelfinale. In der Runde der letzten acht Teams spielt Kolumbien am Samstag in Sydney gegen England um den Einzug ins Halbfinale (12.30 Uhr MESZ).