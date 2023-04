Eintracht-Frauen nach Remis gegen Hoffenheim weiter Dritter

In einem intensiven Duell gingen die Gastgeberinnen durch Lara Prasnikar in der 5. Minute früh in Führung. Fabienne Dongus (12.) und Paulina Krumbiegel (31.) brachten dann Hoffenheim nach vorn, ehe Nicole Anyomi (41.) kurz vor der Pause der Ausgleich gelang. Nach dem Wechsel schoss Melissa Kössler (57.) die TSG zum zweiten Mal in Führung, die Geraldine Reuteler (73.) wieder egalisierte. In der Schlussphase traf Eintracht-Stürmerin Laura Freigang (82.) nur die Latte.