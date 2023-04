Eintracht-Torhüterin: „Viele finden Frauenfußball cool“

Sie haben Sport- und Erziehungswissenschaften studiert und ihren Bachelor in „Talentförderung im deutschen Juniorinnenfußball“ geschrieben. Um was genau geht es da?

Ich habe analysiert, welche Strukturen und Bedingungen in der Talentförderung der Juniorinnen aktuell gegeben sind. Das ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und mich als Profispielerin beschäftigt. Das Ziel muss sein, dass so viele Mädels wie möglich den Spaß am Fußball entwickeln und anfangen, Fußball zu spielen. Die Infrastruktur und die Bedingungen müssen so angepasst werden, dass die Ausbildung der Mädels genauso gut ist wie die der Jungs. Damit sich der Frauenfußball immer weiterentwickelt und die Spielerinnen im Profibereich gut ausgebildet ankommen. So etwas wie ein Nachwuchsleistungszentrum für Mädchen gibt es aktuell nicht. Ich habe zum Beispiel geschaut, wie sich die Anzahl der Mädchenmannschaften entwickelt. Diese ist in den vergangenen Jahren rückläufig. Es war auffällig, dass die deutsche Frauen-Nationalmannschaft als Zugpferd diente und die Erfolge bei den großen Turnieren dazu beigetragen haben, dass mehr Mädels den Weg zum Fußball gefunden haben.