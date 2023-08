England lässt Final-Traum der Matildas platzen

„Mit ihrem 3:1-Sieg brachten die Löwinnen das Publikum im ausverkauften Australia-Stadion zum Schweigen und erreichten als erste englische Mannschaft seit 1966 das Finale auf der Weltbühne“, hieß es bei BBC Sport. Wiegman stand am Ende im Kreis ihrer strahlenden Spielerinnen. „Es ist unglaublich. Also wirklich: Was für eine Leistung!“, sagte die 53-Jährige kurz darauf und meinte mit Blick auf das große Finale: „Es fühlt sich fast schon so an, als ob wir da gewonnen hätten. Aber wir haben natürlich noch nicht gewonnen.“