Ersatztorhüterin Berger empfiehlt sich für Elfmeterschießen

Grundsätzlich sieht Berger eine steile Entwicklung bei den Torhüterinnen, da in ihren Sport mehr Geld gesteckt werde, zum Beispiel auch in Torwarttrainer: „Das sieht man an der Qualität in der ganzen Welt. Ich glaube, da kann man jetzt nicht mehr so viel lästern, weil wir immer besser werden.“