Ersatztorhüterin will Chance nach Frohms-Ausfall nutzen

In dem Duell mit den Südamerika-Meisterinnen in Nürnberg muss Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf Stammtorhüterin Merle Frohms (28) verzichten. Die Wolfsburgerin war schon am vergangenen Freitag beim 1:0-Sieg des DFB-Teams in den Niederlanden wegen Rückenproblemen zur Halbzeit durch Berger ersetzt worden.