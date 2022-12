FC Bayern verlängert mit Nationalspielerin Dallmann

„Die letzten drei Jahre haben mir deutlich gezeigt, was mir Spaß macht und wo ich noch hin möchte. Ich habe noch viel vor und wir als FC Bayern sind noch nicht am Ziel angekommen“, äußerte die Nationalspielerin laut Vereinsmitteilung der Münchnerinnen. Dallmann spielt seit 2019 für die deutschen Vizemeisterinnen und erzielte in 104 Pflichtspielen 40 Tore.