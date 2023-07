„Frau Popp“ bricht den ersten WM-Bann für die DFB-Frauen

Die Gründe für ihre Sentimentalität, sagte Popp spät am Abend (Ortszeit) während der Pressekonferenz, „die muss ich ja nicht sagen“. Offensichtlich war aber, dass sie an diesem Abend an ihren gestorbenen Vater dachte. Vor 27 256 Zuschauern im nicht ausverkauften Stadion im Albert Park war die Stürmerin mit den ersten beiden deutschen Toren beim Turnier in Australien und Neuseeland die überragende Spielerin gewesen (11. und 39. Minute).