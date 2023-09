Frauen-Bundesliga startet mit ausländischen WM-Stars

Frankfurt/Main (dpa) - . Gut einen Monat nach dem blamablen Vorrunden-Aus der deutschen Fußballerinnen bei der WM in Australien und Neuseeland startet die Bundesliga in die neue Saison. Titelverteidiger FC Bayern München tritt im Eröffnungsspiel an diesem Freitag (18.15 Uhr/MagentaSport, DAZN und ZDF) beim SC Freiburg an. Was man zur neuen Spielzeit wissen muss: