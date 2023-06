Frauen oder Männer? Die unbeliebte Frage beim VfL Wolfsburg

In der Gunst der Fans stehen die VfL-Fußballerinnen schon vor den Männern des Vereins, findet Nia Künzer. „Populärer und beliebter, da würde ich mich fast für aus dem Fenster hängen, sind die Frauen von Wolfsburg“, sagte die frühere Weltmeisterin der Deutschen Presse-Agentur. „Und das ist auch nicht in Zahlen oder Geld messbar. Aber das, was die Frauenmannschaft vom VfL Wolfsburg in der Öffentlichkeit darstellt, ist fast unbezahlbar - für den VfL nicht und für VW auch nicht.“